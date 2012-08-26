Число погибших от взрыва на нефтезаводе в Венесуэле увеличилось - 39 человек

В Венесуэле 39 человек, по последним данным, погибли в субботу в результате мощного взрыва на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Амуай", расположенном на полуострове Парагуана близ портового города Амуай на севере страны. Пострадали не менее 50 человек.

Среди погибших: 18 военных, охранявших завод, и 15 гражданских лиц, в том числе десятилетний мальчик. Еще шестерых опознать пока не удалось, сообщает агентство Франс Пресс.

Президент Венесуэлы Уго Чавес приказал следственным органам как можно быстрее установить причины катастрофы, передает Би-Би-Би.

На месте происшествия работают спасатели. Пожар локализован. Но огонь еще не потушен окончательно.

Проводилась эвакуация жителей ближайших районов. НПЗ "Амуай", принадлежащий национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA, является частью крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего комплекса "Парагуана", который, в свою очередь, занимает второе место в мире по объемам производства.

Ежедневно на заводе перерабатывается 645 тысяч баррелей нефти, а в рамках всего комплекса - более 950 тысяч баррелей.

Накануне "АН" сообщали, что в Венесуэле произошел взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе. В результате погибли 19 человек.