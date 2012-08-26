Тропический шторм "Исаак" в воскресенье подошёл к побережью Фллориды. Республиканская партия США переносит съезд на день из-за возможного разгула стихии, сообщается на официальном сайте партии.

Съезд откроется, как и было запланировано, в понедельник, 27 августа в городе Тампа штата Флорида, однако на нем тут же будет объявлен перерыв до вторника, передаёт Би-Би-Си. Накануне организаторы съезда, на котором бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни и конгрессмен Пола Райан должны быть утверждены кандидатами в президенты и вице-президенты страны, сообщили, что основная часть мероприятий первого дня форума отменяется



"АН" писали, что ураган "Исаак" обрушился на побережье Гаити в субботу.

Он бушует сейчас в Карибском море. Известно, по крайней мере, о четырех погибших накануне на Гаити, есть пострадавшие. По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, сейчас шторм бушует над восточными районами Кубы, его эпицентр находится в 195 километрах к востоку от города Камагуэй. Максимальная скорость ветра в эпицентре шторма достигает 95 километров в час, Isaac движется в северо- западном направлении со скоростью около 33 километров в час.

Программа съезда республиканской партии США на 28 августа будет целиком зависеть от развития ситуации в районе Тампы, и дальнейшая повестка дня съезда, который должен идти до четверга, будет определяться в рабочем порядке. Скорее всего, полностью отменять форум не придется: уже во вторник непогода должна стихнуть.

Ожидается, что на съезд прибудут около 50 тысяч человек, в числе которых будет 15-тысячная армия журналистов, которые уже начали съезжаться в Тампу со всего мира.