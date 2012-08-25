Во Флориде введен режим ЧС из-за тропического шторма

На территории американского штата Флорида был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением тропического шторма "Исаак". Режим ввел губернатор штата Рик Скотт.



О приближении шторма стало известно еще в середине недели. В настоящее время эпицентр "Исаака" находится поблизости от Кубы после прохождения над южными частями Гаити, передает РИА Новости. Здесь, по предварительным данным, жертвами стихии стали три человека.