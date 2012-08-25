В Венесуэле взорвался нефтезавод, погибли 19 человек

В Венесуэле произошел взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе. В результате погибли 19 человек. Ранее сообщалось о семи погибших и 48 пострадавших. Инцидент произошел в городе Амуай.



По предварительным данным, катастрофа нанесла существенный ущерб жилым домам в населенном пункте. Угрозы повторного взрыва нет, отмечают власти. В настоящее время выясняются причины произошедшего, передает РБК. Погасить пожар на заводе в первые часы аварии не удалось. К настоящему времени угрозы распространения огня за пределы предприятия нет.