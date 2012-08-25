В Иране разбился военный вертолет, погибли четыре человека

В Иране потерпел крушение вертолет, принадлежащий Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитное воинское формирование Ирана). Инцидент произошел в субботу, 25 августа, на северо-западе страны.



В результате произошедшего погибли четверо военнослужащих. Вертолет разбился в тот момент, когда совершал посадку в городе Сардашт. Согласно предварительным данным, причиной падения винтокрылой машины называется техническая неисправность, передает РБК.