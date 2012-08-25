В Афганистане в субботу был убит один из лидеров движения "Талибан" Мулла Дадулла. Убитый был в числе десятка боевиков, погибших в результате обстрела с воздуха. Инцидент произошел в восточной провинции Кунар в 15 км от границы с Пакистаном.



Погибший Мулла Дадулла был самопровозглашенным главой "Талибана" в пакистанском приграничном районе Баджур. По данным СМИ, он был ответственным за перемещение бойцов и оружия после убийства своего предшественника муллы Мохаммеда, передает РБК. Согласно заявлению НАТО, Дадулла бежал в Афганистан, чтобы переждать там антитеррористические операции, которые проводит пакистанская армия.