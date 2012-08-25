В Афганистане убит один из лидеров "Талибана"
25 августа 2012, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]
На востоке Афганистана авиаударом сил НАТО убит один из руководителей движения "Талибан" Мулла Дадулла. Лидера "Талибана" и 12 его телохранителей настигли в провинции Кунар близ границы с Пакистаном.
Также убиты ближайший сподвижник Дадулла Шакир и еще несколько боевиков.
НАТО считает Дадуллу виновным в ряде нападений на вооруженные силы США и их союзников. По версии военных, он отвечал за передвижение боевиков "Талибана" и снабжение их оружием, передает ВВС.
"Талибан" подтвердил смерть Дадуллы.