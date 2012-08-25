Принцу Гарри предложили стать стриптизером в ночном клубе Лас-Вегаса

Принцу Гарри, фото которого в обнаженном виде после игры в бильярд заполонили Интренет, сделали интересное предложение. Стриптиз-клуб Chippendales, расположенный в центре Лас-Вегаса, предложил младшему внуку королевы Елизаветы II танцевать стриптиз.

В клубе заметили любовь 27-летнего принца Гарри к прилюдному раздеванию. Владельцы рассказали, что связываются

с представителями члена королевской династии в Букингемском дворце, чтобы предложить работу новым ведущим стрип-программы.

Они считают, что внук королевы должен подумать, так как их клуб - лучший мужской клуб в мире, сообщает Lifenews.ru. Владельцы также пообещали обезопасить венценосную особу от фото- и видеосъемки.

Напомним, британский таблоид The Sun вопреки просьбе королевской семьи опубликовал скандальные фотографии с абсолютно голым принцем. The Sun утверждает, что в течение трех дней после опубликования скандальных фото все СМИ распространяли новость со ссылкой на первоисточник - американский портал TMZ.com. По версии издания, голого Гарри увидели 77% британцев.

Напечатав снимки, газета позаботилась о тех, у кого нет доступа в Интернет.

Поп-дива Леди Гага в восторге от голого британского принца Гарри. Эпатажная артистка по достоинству оценила обнаженное тело младшего внука королевы Великобритании Елизаветы II, фото которого в последние дни взорвало Интернет.

Напомним, «Матерь Божья! Гарри выглядит супер!», - воскликнула Леди Гага, увидев в топах светских хроник фото полностью обнаженного принца Гарри, сделанные в одном из отелей в Лас-Вегасе.

Королевская семья обращаась к регулятору национальных СМИ защитить принца от вмешательства в частную жизнь.

В Британии идут бурные споры.