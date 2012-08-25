Тропический шторм "Исаак" движется в субботу к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренс. По информации Национального центра изучения ураганов США, сейчас на побережье уже обрушились мощнейший ливень и штормовой ветер.

"Исаак" может привести к наводнению и оползням, предупреждают синоптики, передаёт Би-Би-Си. Ураган угрожает примерно четырем тысячам человек, которые лишились крова в результате землетрясения в 2010 году и до сих пор живут в палаточных городках.





"АН" писали, что "Исаак" может сорвать заплланированный во Флориде съезд Республианской партии США, на котором Митт Ромни будет выдвинут официальным кандидатом в президенты страны.