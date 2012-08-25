Более 85 тысяч людей остались без крова в Бирме из-за мощного наводнения

В Бирме сильные дожди, шедшие в течение нескольких недель, подтопили сотни тысяч гектаров рисовых полей в районе дельты реки Иравади на юге страны. Наводнение лишило крова коло 85 тысяч человек.

Для тех людей, которые из-за разгула стихии вынуждены покинуть свои дома, власти страны организовали 219 временных центров, преимущественно в школах и монастырях, сообщили бирманские спасатели, передаёт Би-Би-Си.