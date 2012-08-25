В Германии полицейский работал на группировку неонацистов

Полицейский немецкой земли Тюрингия подозревается в сотрудничестве с экстремальной группировкой неонацистов «Национал-социалистическое подполье» (NSU). Как пишут немецкие СМИ, вероятно, что в 90-годы он передавал NSU секретные данные о работе спецслужб.

«Недавно мы получили документы, подтверждающие эту информацию», заявила эксперт по внутренним делам парламента Тюрингии Мартина Реннер газете «Die Welt». По имеющимся данным, офицер полиции, имя которого пока не разглашается, предупреждал правых экстремистов о действиях правоохранительных органов.

Напомним, что в начале июля глава ведомства по охране Конституции ФРГ в Тюрингии Томас Зиппель подал в отставку в связи со скандалами вокруг расследования преступлений немецких неонацистов.

За этим последовали отставки других чиновников, которые явились реакцией на обнаруженные ошибки при раскрытии убийств, совершенных Национал-социалистическим подпольем. Так, в частности, стало известно, что при проведении расследования были уничтожены важные акты, связанные с делом о подполье.