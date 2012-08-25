Афганские экстремисты обстреляли пакистанский пограничный блокпост в Моманде

С территории Афганистана в субботу утром группа боевиков подвергла обстрелу из гранатометов позиции пакистанских пограничников в районе Моманд. Жертв среди пакистанцев нет, сообщила армейская пресс-служба.

В качестве ответной меры военнослужащие выпустили по экстремистам на афганской территории более 40 артиллерийских снарядов, передаёт ИТАР-ТАСС. Ранее власти Пакистана заявили, что оставляют за собой право обстрелы приграничной афганской территории, где скрываются атакующие территорию страны боевики.

Официальный Исламабад утверждает, что только за последний год боевики более 20 раз совершали вылазки с афганской территории, в результате чего погибли более 100 пакистаснких военных и гражданских лиц.