Сильвио Берлускони скоро станет еще раз отцом?

Немецкая актриса Сабина Беган заявила о том, что ждет ребенка от экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. 38-летняя возлюбленная 75-летнего итальянского политика объясняла местной газете, что больше ни с кем не ложилась в постель, кроме него.

Сабина Беган считает себя самой преданной поклонницей Берлускони. По ее словам, у нее на теле есть татуировка с его инициалами. «Он волшебный, чудесный человек, он как супермен», — искренне делится своими чувствами актриса.

Напомним, Сабина Беган известна как «Королева пчел». Ее так стали называть, когда она снабжала знаменитые вечеринки «Бунга-Бунга» красивыми девушками.

Напомним, в ноябре 2011 года премьер Италии Сильвио Берлускони был вынужден уйти в отставку из-за критики эффективности его работы. На смену Берлускони пришло «техническое правительство» Марио Монти, мандат которого истекает в следующем году. Не исключено, что Берлускони вернется.