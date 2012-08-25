В США республиканец Митт Ромни - кандидат в президенты страны - пояснил, что отказывается публиковать данные о своих налоговых выплатах за последние десять лет, чтобы не раскрывать величину своих пожертвований мормонской церкви.

"Наша церковь не публикует размеры пожертвований прихожан. Это личное дело каждого. В случае же обнародования налоговой декларации эта информация станет достоянием общественности", - заявил Ромни в интервью американскому журналу "Пэрэйд", которое будет опубликовано в воскресенье, передают Вести.

Ромни непрестанно подвергается критике со стороны демократов за то, что он опубликовал свою налоговую декларацию лишь за последние два года. По их словам, это свидетельствует о том, что экс-губернатору штата Массачусетс есть, что скрывать. Не так давно лидер демократического большинства в сенате Гарри Рид заявил, что Ромни не платил налоги в течение последних десяти лет. Ромни все обвинения отвергает, заявляя, что исправно платил налоги по ставке не менее 13% на протяжении последних десяти лет.

Доход политика в последние два года составлял более 20 млн долларов в год. Его общее состояние достигает 250 млн долларов, что делает Ромни одним из самых богатых кандидатов на пост президента в истории США. Большую часть доходов Ромни, бывшего в прошлом руководителем крупной инвестиционной компании "Бэйн кэпитал", составляют прибыли от инвестиций.

"АН" писали, что Ромни будет официально выдвинут в качестве кандидата в президенты на общенациональном съезде Республиканской партии, который пройдет 27-30 августа в городе Тампа, если проведению съезда не помешает тропический шторм Исаак. Его соперником на выборах 6 ноября станет действующий президент-демократ Барак Обама.