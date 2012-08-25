Организованную группу мексиканских журналистов с $7 млн задержали в Никарагуа
25 августа 2012, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]
В Никарагуа полиция задержала на границе группу из почти 20 человек, у которых обнаружили $7 млн, при попытке въезда в страну из Мексики. Они назвали себя мексиканскими тележурналистами.
Задержанные утверждали, что прибыли в Никарагуа по заданию редакции, чтобы освещать судебный процесс. Между тем, как отмечают корреспонденты Би-би-си, члены мексиканских наркокартелей часто перевозят с собой крупные суммы денег для расчетов с поставщиками наркотиков.
18 человек передвигалась в составе автоколонны, в машинах которой полицейские обнаружили семь миллионов долларов, а также камеры, спутниковые телефоны и другое оборудование.