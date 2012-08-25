Организованную группу мексиканских журналистов с $7 млн задержали в Никарагуа

В Никарагуа полиция задержала на границе группу из почти 20 человек, у которых обнаружили $7 млн, при попытке въезда в страну из Мексики. Они назвали себя мексиканскими тележурналистами.

Задержанные утверждали, что прибыли в Никарагуа по заданию редакции, чтобы освещать судебный процесс. Между тем, как отмечают корреспонденты Би-би-си, члены мексиканских наркокартелей часто перевозят с собой крупные суммы денег для расчетов с поставщиками наркотиков.

18 человек передвигалась в составе автоколонны, в машинах которой полицейские обнаружили семь миллионов долларов, а также камеры, спутниковые телефоны и другое оборудование.