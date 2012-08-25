Вертящиеся двери казино помешали дикой пуме погонять игроков в Неваде

В Соединённых Штатах в городское казино Рино в Неваде попыталась ранним утром проникнуть молодая дикая пума, весом около 45 килограммов. Животное не смогло справиться с вращающейся дверью игорного заведения.

После этого зверь спрятался под террасой ближайшего торгового центра, передаёт Би-Би-Си. Прибывшие на место защитники животных сделали пуме инъекцию транквилизатора.

Зверя планируют перенести в Университет Невады, чтобы снабдить меткой в исследовательских целях. После этого пуму отпустят на свободу.

Такое поведение пумы весьма характерно для молодых особей, пояснил представитель департамента защиты животных Крис Хили. Взрослые выгоняют молодых особей со своих территорий, когда они достигают примерно двухлетнего возраста, поэтому молодые самцы пумы часто забредают в неподходящие места.