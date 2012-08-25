Суд в Осло вынес приговор террористу Брейвику единогласно (ВИДЕО)

Суд в Осло в пятницу единогласно приговорил террориста Андерса Брейвика к высшей по местному законодательству мере наказания. Судья Венке Арнтцен огласила вердикт в самом начале процесса: Андерс Брейвик вменяем и будет сидеть.

Приговор, вынесенный Брейвику, стал самым суровым приговором в истории Норвегии. Террорист получил 21 год тюрьмы "с продлением", без права на условно-досрочное освобождение. Ни защита террориста, ни сам "норвежский стрелок" не станут обжаловать вынесенный окружным судом Осло приговор.

Убийцу 77 человек признали вменяемым. Террорист Брейвик - в новом костюме - с улыбкой выслушал приговор. Как сообщают западные СМИ, в тюрьме Брейвик будет писать книги. В тюрьме для этого все условия: есть компьютер и даже спортивные тренажеры. В тюрьме "Ила" для него пристроили отдельное крыло. Камера напоминает трехкомнатные апартаменты. Прогуливаться Брейвик будет в специально огороженном для него тюремном дворике с высокой стеной и колючей проволокой. Тишина, покой, комфорт и компьютер - полный пансион.

Приговор Брейвику озадачил Норвегию. "Кажется, что он живет в отеле, а хочется, чтобы он чувствовал себя, как в железном контейнере. Первые 3-4 месяца к этому делу был огромный интерес, а теперь все происходит так, как будто ничего не случилось. Но для нас, тех, кто там, – это останется внутри навсегда", — сказал Амель Балтик, выживший на Утойе. У толерантной Норвегии есть время подумать. Задумалась вся Европа.