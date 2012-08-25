Полиция расстреляла автомобиль посольства США в мексиканском штате Морелос

В Мексике двое сотрудников посольства Соединённых Штатов получили ранения накануне в результате того, что их автомобиль ошибочно обстреляла федеральная полиция в ходе спецоперации в штате Морелос.

Автомобиль с дипломатическими номерами посольства США был обстрелян полицейскими патрулями в тот момент, когда они проводили спецоперацию и "преследовали преступников", говорится в совместном сообщении министерств ВМФ и МВД Мексики, передаёт ИТАР-ТАСС. В результате двое сотрудников американского диппредставительства, имена и должности которых не уточняются, получили ранения "не представляющие опасности для их жизни".

Точные причины произошедшего мексиканские власти пока не называют. Предполагается, что полицейские ошибочно посчитали, что в автомобиле находятся преступники. Сотрудники федеральной полиции, участвовавшие в обстреле машины посольства США, представлены в распоряжение компетентных органов. Начато следствие для установления подробностей инцидента и установления его виновников.

В сообщении ВМФ и МВД Мексики отмечается, что эти ведомства находятся в постоянном контакте с посольством США с целью предоставления оперативных данных о ходе расследования и для оказания необходимого содействия в оказании помощи раненым.