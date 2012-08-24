Стрелок у Эмпайр-стейт-билдинг оказался модельером

Мужчина, открывший стрельбу рядом с Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, оказался модельером-конструктором женской одежды. В приступе гнева Джеффри Джонсон застрелил бывшего коллегу. После этого он был убит полицейскими.



В результате инцидента были ранены девять человек. При этом некоторые из них могли пострадать от выстрелов полицейских, заявил мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, передает BBC. По словам Блумберга, пострадавшие получили легкия ранения, не представляющие опасности для жизни. В то же время мэр города отметил: "Это ужасная трагедия. У нас нет иммунитета против общенациональной проблемы насилия с применением оружия".