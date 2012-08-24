Жертвами стрельбы у небоскреба Empire State Building стали два человека

В Нью-Йорке в результате стрельбы у небоскреба Empire State Building погибли по меньшей мере два человека. При этом данные о жертвах разнятся: американские СМИ сообщают о десяти погибших. Стрелявший, по данным СМИ, мертв.



Официального подтверждения этой информации пока нет. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Согласно предварительным данным, причиной стрельбы стала размолвка между коллегами, передает РБК. Полиция не связывает инцидент с террористической деятельностью. Ранее АН сообщали о то, что в Нью-Йорке произошла стрельба в Empire State Building, главном небоскребе города.