В главном небоскребе Нью-Йорка произошла стрельба, есть жертвы

В Нью-Йорке произошла стрельба в Empire State Building, главном небоскребе города. Согласно предварительным данным, стрелявший мертв. Инцидент произошел в пятницу, 24 августа.



В результате стрельбы пострадали три человека. Согласно предварительным сведениям, личность стрелявшего пока не установлена. Сам преступник, отмечают американские СМИ, при этом погиб. Обстоятельства происшествия пока неизвестны, передает РИА Новости. В настоящее время полиция занимается расследованием произошедшего.