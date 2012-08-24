Ангела Меркель: «Греция должна остаться в еврозоне»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в Берлине в четверг, что Греция должна остаться в Евросоюзе. Она также призвала Афины выполнять все обязательства, касающиеся осуществления реформ в стране.

Меркель встретилась в Берлине с премьер-министром Греции Антонио Самарисом. После часового разговора с Самарисом, Меркель сообщила, что Афины должны выполнить все условия стран евро-партнёров.

Канцлер Германии также подчеркнула, что слова должны быть подкреплены действиями. Самарис, в свою очередь, заявил, что Греция скоро достигнет поставленных целей.