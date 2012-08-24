Андерс Брейвик приговорен к 21 году тюрьмы

Террорист Андерс Брейвик был приговорен решением Норвежского суда к 21 году тюремного заключения. Согласно решению суда, вина Брейвика в убийстве 77 человек была полностью доказана. Сам террорист воспринял приговор с улыбкой.



В свою очередь Андерс Брейвик пообещал, что потратит время в заключении на установление связей с единомышленниками. 21 срок – максимальное наказание, предусмотренное уголовным законодательством Норвегии. При этом в стране существует опция, при которой срок будет постоянно продлеваться, если заключенного посчитают опасным для общества. Таким образом, Брейвик останется в тюрьме до конца жизни, передает РБК. Для норвежского террориста уже подготовлена камера - это трехкомнатная комфортная квартира с рабочим кабинетом и тренажерным залом. Есть даже компьютер, но нет Интернета.