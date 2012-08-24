"Исаак" спутал во Флориде политические карты республиканцев США

Новый тропический шторм "Исаак" (Isaac), который сформировался во вторник в Атлантическом океане и направляется в сторону полуострова Флорида. Удар стихии может сорвать съезд республиканской партии США в Тампе, на котором планируется официальное выдвижение Митта Ромни кандидатом в президенты.

Однако, на всякий случай, полиция города готовится к массовым акциям протеста во время общенационального съезда Республиканской партии, намеченного на 27-30 августа. Ожидается, что на съезд прибудет более 30 тысяч человек.

По данным полиции, посетить город планируют также около 15 тысяч демонстрантов, в том числе активисты нашумевшего антикорпоративного общественного движения "Оккупируй Уолл-стрит".

Полиция города уже закупила новое снаряжение на 50 миллионов долларов, в том числе бронированный грузовик и дюжину мотовездеходов. Кроме того, по всему городу установлены камеры видеонаблюдения. На помощь местной полиции прибудут около 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов со всего штата, сообщает ИТАР-ТАСС.

Власти решили создать специальную "зону безопасности", огородив место проведения съезда — спортивную арену Tampa Bay Times Forum - и несколько прилегающих кварталов металлическим забором. Кроме того, опасаясь "оккупации" городских парков, власти запретили демонстрантам устанавливать в них палатки.

Тем временем палаточный лагерь уже возник за пределами "зоны безопасности". В "городке", получившем название "Ромнивилл" в честь кандидата в президенты, расположились несколько десятков протестующих против бедности, безработицы и других социальных недугов.

"АН" писали, что ряд высказываний Митта Ромни по различным вопросам и его бесчисленные "ляпы" во время предвыборной кампании вызывают серьёзное беспокойство в США. Многие рядовые американцы считают миллионера Ромни слишком "оторванным от реальности" и опасаются, что в случае прихода к власти он будет пренебрегать интересами простых граждан.