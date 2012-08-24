Андерс Брейвик отправится в тюрьму или психиатрическую клинику

24 суд огласит приговор ультраправому террористу Андерсу Брейвику, в ходе суда Брейвика охраняли свыше ста полицейских, расходы на процесс превысили 92 млн. норвежских крон, или 16 млн. долларов США.

В результате действие Брейвика погибли 77 человек, однако суд пока не пришел к единому выводу о вменяемости террориста, поэтому из зала суда Андерс Брейвик имеет равные шансы поехать в тюрьму и психиатрическую клинику.

Исследование, проведённое в 2011 году психиатрами Сюнне Сёрьхейм и Торгейром Хусбю, выявило у "норвежского стрелка" параноидальную шизофрению, а вторая экспертиза, проведённая психиатрами Агнаром Аспосом и Терье Tёрриссеном признала Брейвика здоровым. При любом исходе Брейвика поместят в один из блоков тюрьмы Ила.

"Мы считаем, что лучше направить психически здорового человека в лечебное учреждение, чем больного – в тюрьму", – заявил ранее представитель гособвинения прокурор Свейн Холден.

Ранее по итогам опубликованного доклада шеф полиции Норвегии подал в отставку.