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Железнодорожная авария: два поезда столкнулись на вокзале в Китае, есть раненые

24 августа 2012, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]

Железнодорожная авария: два поезда столкнулись на вокзале в Китае, есть раненые
Фото с сайта bbc.co.uk

На северо-востоке Китая накануне вечером произошла авария на железнодорожной станции города Цзямусы в провинции Хэйлунцзян: столкнулись два пассажирских поезда. Более 20 человек получили ранения.

По данным представителя провинциального железнодорожного управления, столкновение произошло в тот момент, когда пассажиры покидали железнодорожный состав.Об этом в пятницу сообщило агентство Синьхуа.

Легкие ранения и ушибы в общей сложности получили 24 человека - те, кто уже встал со своих мест, но еще не успел покинуть поезд. По имеющимся данным, жизнь пострадавших вне опасности.
Подробности инцидента не сообщаются. Начато расследование.

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