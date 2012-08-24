Железнодорожная авария: два поезда столкнулись на вокзале в Китае, есть раненые

На северо-востоке Китая накануне вечером произошла авария на железнодорожной станции города Цзямусы в провинции Хэйлунцзян: столкнулись два пассажирских поезда. Более 20 человек получили ранения.

По данным представителя провинциального железнодорожного управления, столкновение произошло в тот момент, когда пассажиры покидали железнодорожный состав.Об этом в пятницу сообщило агентство Синьхуа.

Легкие ранения и ушибы в общей сложности получили 24 человека - те, кто уже встал со своих мест, но еще не успел покинуть поезд. По имеющимся данным, жизнь пострадавших вне опасности.

Подробности инцидента не сообщаются. Начато расследование.