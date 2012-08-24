В Соединённых Штатах предварительные слушания по делу бывшего посла США в Афганистане Райана Крокера о ДТП, совершённом им в нетрезвом состоянии, назначены на 12 сентября в Вашингтоне.

Крокер может быть приговорен к тюремному сроку продолжительностью до 364 дней и выплате 5 тысяч долларов штрафа, сообщили представители правоохранительных органов штата Вашингтон, передаёт РИА Новости. Крокер виновным себя не признал, его адвокат комментарии пока не дает.

"АН писали, что Крокер был задержан полицией своего родного города Спокан 14 августа после того, как за рулем спортивного Ford Mustang проскочил на красный свет, повернул направо из левого ряда и врезался в грузовик. Он не стал ждать приезда полиции и скрылся с места ДТП.

Задержали Крокера у банка, где он, проехав несколько километров, припарковал машину. Ни Крокер, ни водитель грузовика не пострадали.

Проверка выявила у него двукратное превышение уровня алкоголя в крови. После этого ему были предъявлены обвинения.

Один из самых известных в стране дипломатов, 63-летний Крокер покинул пост посла в Афганистане в июле, назвав в качестве причины проблемы со здоровьем. Перед Афганистаном он работал послом в Ираке, Пакистане, Сирии, Кувейте и Ливане. В 2009 году президент США Барак Обама вручил ему Медаль Свободы - высшую награду США, присуждаемую гражданским лицам. Кроме того, Крокер получил несколько наград от госдепартамента.



