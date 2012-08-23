В Словении рухнувший воздушный шар погубил четырех человек

В Словении воздушный шар с туристами упал в четверг, 23 августа, недалеко от Любляны. В местной полиции полиции сообщили, что в результате инцидента погибли 4 человека и пострадали 18 человек.

По предварительной информации, среди пострадавших шестеро детей. Пострадавших госпитализировали не только с ушибами, но и с ожогами.

Шар, в корзине которого находились 35 человек, загорелся и стал быстро терять высоту, пока не упал на землю, передает Reuters. Аэростат загорелся после того, как врезался в дерево. Причиной аварии стал ураганный ветер.