Католики обвинили устроивших акцию в поддержку Pussy Riot в Кельнском соборе

Католическая церковь обвинила сторонников российской панк-группы Pussy Riot, нарушивших службу во время воскресной мессы в кафедральном соборе Кельна 19 августа.

Как пишет местная пресса, двое мужчин и девушка могут быть привлечены к ответственности за нарушение общественного спокойствия и свободного отправления религиозных обрядов.

Активистов могут привлечь к ответственности за нарушение мира и свободы отправления религиозных обрядов. В случае признания их виновными им грозит до трех лет тюрьмы или штраф, пишут немецкие СМИ.

Настоятель Кельнского собора заявил: «Мир Кельнского собора был нарушен — мы не можем и не будем принимать это».



В 2006 году жителя Берлина посадили на девять месяцев по аналогичному обвинению.

«АН» сообщали, что двое мужчин и одна женщина, одетые как участницы Pussy Riot, с балаклавами на головах, пронесли внутрь храма во время службы баннер с надписью «Свободу Pussy Riot и всем заключенным», и стали требовать освобождения Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич. Акция длилась меньше минуты, после чего активистов вывели на улицу.



