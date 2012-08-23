Леди Гага: «Матерь Божья! Гарри выглядит супер!»

Поп-дива Леди Гага в восторге от голого британского принца Гарри. Эпатажная артистка по достоинству оценила обнаженное тело младшего внука королевы Великобритании Елизаветы II, фото которого в последние дни взорвало Интернет.

«Матерь Божья! Гарри выглядит супер!», - воскликнула Леди Гага, увидев в топах светских хроник фото полностью обнаженного принца Гарри, сделанные в одном из отелей в Лас-Вегасе.

Напомним, фото Гарри, неудачно закончившего игру в бильярд на раздевание, разместил один из американских порталов.

Стилист Тара Савело разделила восторги своей знаменитой клиентки и сообщила, что давно первые полосы так не радовали Леди Гагу, как этот «королевский торс», пишет «7 Дней».

Королевская семья обратилась к регулятору национальных СМИ защитить принца от вмешательства в частную жизнь.

Леди Гага и королева Елизавета II попали в список самых влиятельных женщин мира, заняв 14-ю и 26-ю строчки соответственно.