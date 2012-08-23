В кортеж Ангелы Меркель в Молдавии бросили коктейль Молотова

В Кишиневе в автомобиль канцлера Германии Ангелы Меркель во время ее визита в Молдавию в среду молодой мужчина бросил коктейль Молотова.

По данным МВД Молдавии, инцидент произошел около 21:00 по местному времени, когда кортеж Меркель следовал из Криковских винных подвалов в Международный аэропорт Кишинева, передает РИА Новости.

Злоумышленник бросил в бронированный сверхзащищенный автомобиль Audi-A8 канцлера Германии бутылку с зажигательной смесью, но промахнулся.

При этом коктейль Молотова попал в автомобиль премьер-министра Молдавии Владимира Филата. Audi-A8 не пострадал. Что произошло с автомобилем главы молдавского правительства, не сообщается.

Правоохранительные органы оперативно задержали нападавшего. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мотивы его поступка выясняются.