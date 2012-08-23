А что бабушка-королева скажет о фото голого принца Гарри

Фото обнаженного принца Гарри - внука королевы Великобритании Елизаветы II - сделанное в одном из американских отелей в Лас-Вегасе, в четверг не опубликовала ни одна британская газета.

По информации британских СМИ, утечка фотографий во всемирную сеть вызвала ярость у членов королевской семьи.

Фото Гарри, веселящегося обнаженным с друзьями и девицами, были опубликованы накануне американским порталом TMZ. На одном из снимков, сделанных на мобильный телефон, Гарри закрывает руками интимное место, а за его спиной прячется неизвестная обнаженная девушка. На втором снимке голый наследник престола обнимает девушку сзади.

По данным издания, снимки сделаны после того, как принц неудачно закончил игру в бильярд. Молодые люди во время вечеринки играли на раздевание. скорее всего, фото было сделано украдкой.

На вечеринке присутствовали друзья Гарри, среди которых был и олимпийский чемпион, пловец Райан Лохте. В лобби отеля компания познакомилась еще с несколькими молодыми людьми и девушками из Британии, а именно из графства Эссекс, которым Гарри позже предложил подняться в занимаемый им люкс.

Графство Эссекс фигурирует в прессе не случайно: оно считается областью рабочего класса, местная молодежь снискала себе славу грубой, безвкусной и любящей громко веселиться. Газета Times саркастично пишет, что лучшими друзьями принца теперь стали "горячие девушки и парни из Эссекса". Один из новых знакомых немедленно написал в Твиттер, что "проводит ночь с принцем Гарри".



Королевская семья обратилась к регулятору национальных СМИ защитить принца от вмешательства в частную жизнь, передает РИА Новости.

Вечеринка проходила после ряда событий: в последние месяцы Гарри заканчивал подготовку в качестве пилота вертолета королевских ВВС, затем представлял королеву во время турне по странам Южной Америки и, наконец, был самым высокопоставленным членом королевской семьи на закрытии Олимпиады в Лондоне.

Как пишут местные СМИ, источник в королевской семье на условиях анонимности заявил, что принц "выпускал пар" после нескольких тяжелых месяцев и перед тем, как в ближайшее время должен снова отправиться на службу в Афганистан.