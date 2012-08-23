Сирия, очищение огнём: в Алеппо ликвидировано более 700 повстанцев. ВИДЕО

Самолёты сирийских ВВС провели серию авиаударов по позициям мятежников и уничтожили колонну джипов с крупнокалиберными пулемётами, которая двигалась со стороны Турции.

В четверг военные заявили о ликвидации 700 террористов в Алеппо. Успехи армии население отметило митингом в поддержку президента Башара Асада.

Для уничтожения отрядов вооруженной оппозиции, перемещающихся на выручку окруженным в Алеппо повстанцам, используются вертолеты. В условиях возрастающих с каждым днем поставок оружия так называемой "Сирийской свободной армии" правительственные силы все чаще пускают в ход авиацию.

Самому мощному за последний месяц обстрелу подверглась столица Сирии — Дамаск. По разным данным в городе погибли от 40 до 80 боевиков. Очевидцы передают информацию о канонаде, которая доносится из окрестностей столицы, передает телеканал "Россия 24".

Авиаудары нанесли и по городу Анадану. Боевые действия снова идут в освобожденных месяц назад кварталах Кфар-Суса, Нахр-Аиша и Кадам, куда вошли колонны бронетехники с солдатами. Войска проводят операции против боевиков в Думаре, Сакбе, Хумурии и Эль-Басатине.

"АН" писали, что во вторник МИД РФ провёл переговоры в Москве с представителями сирийских властей.