Владелец Ferrari заплатит $10 млн. за наезд на полицейского

В США в Нью-Йорке произошло удивительное ДТП в участием автомобиля Ferrari, в котором пострадал полицейский. Инцидент произошел практически у дверей отеля Mercer Hotel в респектабельном районе Сохо на Манхэттене.

Как стало известно, сотрудник полиции Феликс Ресио выписывал парковочный талон, а водитель Ferrari решил избежать ненужных для него расходов. Он начал движение, наехав на стопу полицейскому. Ресио намерен засудить автовладельца.

«Коп» угрожает подать в суд на владельца Ferrari, требуя заплатить $10 млн. за нанесенный физический и моральный ущерб. Как утверждает полицейский, из-за полученной травмы он временно не может нести службу.