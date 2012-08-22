В Интернет попали фото принца Гарри после игры в бильярд на раздевание

Откровенные фото в различных ракурсах в абсолютно обнаженном виде британского принца Гарри попали в Интернет. Инцидент с внуком королевы Великобритании Елизаветы II произошел в одном из фешенебельных отелей Лас-Вегаса.

27-летний принц Уэльский отдыхал там с друзьями.

Как сообщает американский портал TMZ.com, выложивший фотографии голого принца, вечером молодые люди в гостиничном баре, выпили и познакомились с девушками. Гарри пригласил новых подружек в свой VIP-номер. Компания придумала сыграть в бильярд на раздевание. Очевидно, принцу в игре не повезло: под конец он остался совершенно без одежды. На фото, выложенных в Сеть, принц, стыдливо прикрывающийся, запечатлен спереди и сзади вместе с голой девушкой.

Официальный представитель принца подтвердил, что на фотографиях находится именно младший внук Елизаветы II, сообщает The Guardian. Власти обратились к СМИ с просьбой не распространять провокационные снимки и проявить уважение к личной жизни монаршей особы.