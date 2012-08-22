В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0

В Японии произошло землетрясение на юге острова Хоккайдо. Магнитуда произошедшего сейсмического события составила 5,0, отмечает Национальная геологическая служба США.

Согласно данным ведомства, эпицентр произошедшего землетрясения находился на расстоянии 50 километров к востоку от города Сидзунай. При этом отмечается, что очаг землетрясения располагался на глубине 53,2 км, передает РБК. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.