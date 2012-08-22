В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

В Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Как отмечает Геологическая служба США, подземные толчки произошли у северо-западного побережья острова Суматра.

Землетрясение произошло всего через четыре дня после разрушительного сейсмического события на соседнем острове. Тогда жертвами стихии стали шесть человек, передает РСН. На этот раз сведений о погибших и пострадавших нет. Угроза цунами в прибрежных районах не объявлялась.