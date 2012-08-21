На этой неделе в Вене будут продолжены переговоры между Ираном и МАГАТЭ

В Вене на этой неделе должны быть продолжены ядерные переговоры между МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) и Ираном. По сообщениям дипломатов, следующий раунд переговоров состоится в пятницу, 24 августа.

Во время последней встречи в июне МАГАТЭ и Иран безуспешно пытались договориться. Напомним, что Иран подозревается в разработке ядерного оружия, которое якобы служит мирным целям. Правительство в Тегеране отрицает эти обвинения.

Израиль в свою очередь, в связи с многочисленными угрозами в свой адрес со стороны Тегерана чувствует себя в опасности и не исключает возможности начала боевых действий.