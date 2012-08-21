В Чехии задержан американский глава производителя грузовиков Tatra

В Чехии сотрудниками полиции был задержан Рональд Адамс, американский глава производителя грузовиков Tatra. Американец обвиняется во взяточничестве для получения контрактов на поставку продукции для вооруженных сил Чехии.

В роли свидетеля в судебном разбирательстве выступит бывший министр обороны Чехии Мартин Батрак. Tatra опубликовала сообщение, в котором назвала обвинения безосновательными и незаконными, передает РБК. Отметим, что задержание Адамса стало уже вторым в ходе скандала вокруг чешских армейских контрактов.