В Чехии задержан американский глава производителя грузовиков Tatra
21 августа 2012, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]
В Чехии сотрудниками полиции был задержан Рональд Адамс, американский глава производителя грузовиков Tatra. Американец обвиняется во взяточничестве для получения контрактов на поставку продукции для вооруженных сил Чехии.
В роли свидетеля в судебном разбирательстве выступит бывший министр обороны Чехии Мартин Батрак. Tatra опубликовала сообщение, в котором назвала обвинения безосновательными и незаконными, передает РБК. Отметим, что задержание Адамса стало уже вторым в ходе скандала вокруг чешских армейских контрактов.