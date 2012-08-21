За поцелуи с Буддой приговорены французские туристы в Шри Ланке

В Шри-Ланке суд признал трех французских туристов, арестованных до вынесения вердикта, виновными в изготовлении фотографий, оскорбляющих буддизм, и назначил им длительные тюремные сроки с отсрочкой исполнения приговора.

О фотографиях, сделанных в храме, на которых французы делали вид, что целуют статую Будды, полиции сообщил владелец фотолаборатории. Туристы - мужчина и две женщины - были немедленно арестованы.

Как говорит корреспондент Би-би-си на Шри-Ланке, приговор с отсрочкой означает, что осужденные не будут фактически находиться в тюрьме.

Однако, по его словам, этим приговором власти продемонстрировали, что будут жестоко карать всех обвиняемых в оскорблении буддизма - религии, которую исповедует большинство жителей острова.

"АН" писали, что хакеры неоднократно взламывали сайт Хамовнического суда, видимо, выражая таким образом свое отношение к недавнему суду над участницами «Пусси Райот», оскорбивших чувства православных в главном храме России.

