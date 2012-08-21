80% суперснаряжённых военных США убиты копеечными самодельными бомбами. ВИДЕО

Военные эксперты пришли к выводу, что потери, которые несут американцы в борьбе с терроризмом на чужой земле, не могут быть снижены современными средствами вооружения, поскольку их убивают не столько оружием, сколько ненавистью.

США обладают самым современным оружием, с помощью которого они пытаются бороться с терроризмом. Однако 80% погибших в Афганистане солдат личного состава были убиты самодельными бомбами, составляющие которых стоят не больше нескольких долларов, передаёт во вторник RTRussia.

По мнению экспертов, в числе которых полковник ВС США в отставке Энтони Шафер, причина этого заключается в том, что американцы не обладают адекватным вооружением. Яростный протест против американского присутствия на территориях других государств не имеет пока эффективного средства "демократизации", невзирая на то, что ВПК применяет все последние достижения цивилизации для его создания.