Потенциальный вице-президент США : от насильников забеременеть невозможно

В Соединённых Штатах во вторник лидеры республиканцев пытаются сгладить скандал, спровоцированный "медицинскими" комментариями вопроса об абортах одного из кандидатов этой партии на выборах в Сенат.

Конгрессмен от штата Миссури, кандидат в Сенат США Тод Эйкин заявил, что прерывание беременности не стоит разрешать даже в случае изнасилования.

"Вот, что я слышал от врачей: если это действительно было настоящее изнасилование, что в действительности бывает редко, то женский организм имеет возможность воспрепятствовать в зачатию плода. ОК, если даже допустить, что что-то там не сработало, но и тогда нужно наказывать насильника, а не ребенка", - объяснил своё мнение Тод Эйкин, передает Euronews.

Отметим, что Эйкин выступил со своими заявлениями за неделю до съезда республиканцев, на котором Мит Ромни и Пол Райан должны быть официально выдвинуты кандидатами на пост президента и вице-президента США.

Мормон Ромни, будучи губернатором либерального Массачусетса, в отличие от большинства своих однопартийцев, поддерживал право на аборты, а в ходе президентской кампании старается всячески избегать этой темы.