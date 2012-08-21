Джорджио Армани верит в Италию

Известный итальянский модельер и дизайнер Джорджио Армани уверен, что его страна, несмотря на бедствие и коррупцию, сможет выйти из кризиса.

«Италия была и остаётся страной, которая обладает большим творческим потенциалом, культурными и экономическими ресурсами», - заявил дизайнер немецкому журналу «Focus». Сам Армани, несмотря на преклонный возраст не думает прекращать активную деятельность. 78-летний Армани ежедневно ходит на работу в свой офис. «Конечно, я могу себе позволить просто наслажадться всем тем, что имею: своим домом, яхтой, путешествиями. Но это означает – чуть-чуть умереть...А я боюсь смерти».