Курдские сепаратисты открещиваются от теракта в турецком Газиантепе. ВИДЕО

Турецкие власти заявили во вторник, что за терактом в Газиантепе, который был совершен накануне, стоит Курдская рабочая партия, хотя сама она заявила, что ее бойцы не имеют никакого отношения к взрыву.

"АН" писали, что накануне в Турции неподалёку от границы с Сирией прогремел взрыв.

В Газиантепе, шестом по величине городе на юго-востоке Сирии на месте гибели девятерых и ранения семи десятков человек до сих пор работают эксперты, правоохранительные органы пытаются выйти на след исполнителей. По данным следствия, заложенное в автомобиле устройство было оборудовано радиовзрывателем, передаёт Euronews.

Курдская рабочая партия многие годы пытается дестабилизировать обстановку в юго-восточных районах Турции, где в основном проживают этнические курды, и добивается для них автономии, какой располагают курды в соседних Ираке и Сирии. Власти Турции обвиняют Сирию в поддержке КРП.

В ходе конфликта в Сирии Турция приняла около 50 тысяч сирийских беженцев, многие из которых нашли приют в Газиантепе. Теракт вызвал возмущение жителей города, сотни из которых скандировали лозунги против курдских сепаратистов на митинге около больницы, куда были доставлены десятки раненых.

Напомним, курды, не имея собственного государства, представляют собой крупнейшую диаспору в мире.