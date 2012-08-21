Премьер-министр Эфиопии Мелес Зенауи (Meles Zenawi) умер в возрасте 57 лет. Во вторник о смерти эфиопского лидера, авторитарными методами управлявшего страной с 1991 года, проинформировали государственные средства массовой информации этой африканской страны.

Правительство страны сообщило, что премьер "умер за границей". Мелес Зенауи уже около двух месяцев не появлялся на публике и проходил курс лечения в Брюсселе, передает Радио свобода.

Временно исполнять обязанности премьера будет министр иностранных дел Хайлемариам Десалегн, передает Би-Би-Си.

В течение нескольких недель его смерти Зенауи муссировались слухи о состоянии его здоровья. В июле он лег в больницу, но чем конкретно он был болен, официально не сообщалось.

Информация о нездоровье появилась в начале июля, когда Зенауи пропустил саммит Африканского союза в столице страны Аддис-Абебе.

Мелес Зенауи захватил власть в качестве лидера повстанцев, свергнувших коммунистического лидера Менгисту Хайле Мариама.

"Хотя утрата ее великого руководителя глубоко затронула Эфиопию, премьер-министр Мелес Зенауи инициировал фундаментальный курс и стратегию, которые только усилятся", - говорится в заявлении, зачитанном в эфире гостелевидения.