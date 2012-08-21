На севере Ливана произошло очередное вооружённое столкновение мусульман

В Ливане близ Триполи - столицы северной провинции Мавхаза - в ночь на вторник вспыхнул бой между приверженцами двух различных направлений ислама. Сообщается, что есть раненые и среди умеренных сунитов и радикальных салафитов.

В ночной перестрелке использовалось автоматическое оружие и гранатометы, передаёт Би-Би-Си.

"АРУ" писали, что наиболее ожесточенные столкновения между последователями двух исламских направлений в Ливане произошли в начале июня, тогда погибли 15 человек.