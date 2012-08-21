Обама заявил о возможном военном вмешательстве в Сирии при определенных условиях

Президент США Барак Обама заявил о возможном военном вмешательстве в Сирии в случае, если Дамаск начнет использовать химическое или биологическое оружение.

В понедельник, 20 августа, впервые с начала конфликта в Сирии президент США Барак Обама назвал условия, при которых его страна будет готова рассмотреть вопрос о военной операции. Во время незапланированного брифинга накануне глава Белого дома сказал, что пока не отдавал никаких распоряжений на сей счет.

Представитель сирийского МИДа месяц назад заявил, что Дамаск может применить химическое оружие в случае иностранного военного вмешательства. При этом это оружие никогда не будет использовано против мирного населения.

Американский президент предупредил, что "пересечением красной линии" будет считаться не только применение химического или биологического оружия, но и любые перемещения подобных арсеналов, свидетельствующие о подготовке к их использованию.

Обама отметил, что Соединенные Штаты не могут допустить, чтобы сирийское химическое или биологическое оружие "попало в неправильные руки". По словам главы Белого дома, сейчас нет полной уверенности в том, что арсеналы надежно охраняются. Такие опасения разделяют и союзники США в регионе, в том числе Израиль.

Напомним, власти Сирии недавно впервые признали, что обладают химическим и биологическим оружием, и заявив, что они готовы применить его в случае военного вмешательства иностранных государств.