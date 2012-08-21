Тело главы МВД Филиппин найдено в море у острова Масбате

На Филиппинах в ночь на вторник спасатели-ныряльщики обнаружили в море тело министра внутренних дел этого островного государства Хессе Робредо. Поиски двоих пилотов самолёта, на котором был глава МВД продолжаются.

Поисковая операция ведётся силами Береговой охраны и ВМФ Филиппин, напоминает Би-Би-Си.

"АН" писали, что в субботу самолет Cessna, на котором летели четыре человека, включая главу МВД и двух пилотов, упал в море в одном-двух километрах от берега острова Масбате. Перед крушением пилоты самолета сообщили о неполадках с двигателем и запросили разрешение на аварийную посадку в ближайшем аэропорту. Помощник Робредо, находившийся в том же самолете, выжил в авиакатастрофе.