На юге Турции неподалеку от границы с Сирией прогремел взрыв

На юге Турции неподалеку от границы с Сирией в городе Газиантеп накануне прогремел взрыв. Несколько человек получили ранения. Точное количество пострадавших в результате теракта пока не известно.

По информации турецких СМИ, взрыв произошел возле полицейского участка, передает Би-Би-Си.

По словам местного губернатора, взрывное устройство было заложено в автомобиль, припаркованный недалеко от полиции, и приведено в действие при помощи дистанционного управления.

Пока никто на себя ответственность за теракт не взял.

"АН" сообщали, что в Сирии в городе Алеппо при обстреле в районе Сулеймания убита японская журналистка. Еще три журналиста числятся пропавшими без вести.