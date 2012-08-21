На юге Турции неподалеку от границы с Сирией прогремел взрыв
21 августа 2012, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]
На юге Турции неподалеку от границы с Сирией в городе Газиантеп накануне прогремел взрыв. Несколько человек получили ранения. Точное количество пострадавших в результате теракта пока не известно.
По информации турецких СМИ, взрыв произошел возле полицейского участка, передает Би-Би-Си.
По словам местного губернатора, взрывное устройство было заложено в автомобиль, припаркованный недалеко от полиции, и приведено в действие при помощи дистанционного управления.
Пока никто на себя ответственность за теракт не взял.
"АН" сообщали, что в Сирии в городе Алеппо при обстреле в районе Сулеймания убита японская журналистка. Еще три журналиста числятся пропавшими без вести.