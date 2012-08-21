В Сирии при обстреле в районе Сулеймания убита японская журналистка (ВИДЕО)

В Сириии в городе Алеппо при обстреле в районе Сулеймания убита японская журналистка. На севере уже несколько недель продолжаются бои между сирийскими повстанцами и правительственными войсками Башара Асада.

По данным сирийских правозащитников, еще три журналиста числятся пропавшими без вести, передает Радио «Свобода» со ссылкой на представителей повстанцев.

Посольство Японии в Дамаске подтвердило смерть репортера Мика Ямомото. Тело убитой было доставлено в Турцию, где ее опознали коллеги и представители посольства. 45-летняя Мика Ямамото известна своей работой в горячих точках.

Журналистка находилась в квартале Слейман-эль-Халиби, когда правительственные войска открыли огонь по позициям повстанцев по истечении срока ультиматума. Она и трое пропавших журналистов проникли в Сирию через границу с Турцией, передает ИТАР-ТАСС.

Мика Ямамото входила в объединение свободных журналистов Japan Press, она специализировалась на сборе материала в зонах конфликтов. Журналистка ранее работала в Афганистане, Ираке, Уганде, награждена японской профессиональной премией, автор нескольких книг.

По данным базирующейся в Лондоне правозащитной группы, в понедельник, 20 августа, в Алеппо пропали турецкий и ливанский журналисты, а также арабский репортер, работающий для американских СМИ.